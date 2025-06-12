بعد إقالته من تدريب المنتخب الإيطالي.. النصر يستهدف التعاقد مع سباليتي

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي النصر تفكر جديًا في التعاقد مع المدرب لوتشيانو سباليتي لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة Gazzetta أن النصر يرغب بقوة في التوقيع مع سباليتي، إذ وضع النادي السعودي المدرب الإيطالي على رأس قائمة خلفاء ستيفانو بيولي الذي يقترب من تولي قيادة فيورنتينا في الموسم المقبل.
ويسعى بيولي في الوقت الحالي لإنهاء العلاقة مع نادي النصر بالتراضي، مع الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تمهيدًا للعودة إلى بلاده وتدريب أحد الأندية.
وأضافت الصحيفة أن سباليتي قد يتلقى بالفعل عرضًا ضخمًا من النادي السعودي في الساعات القليلة القادمة، وسيكون أعلى حتى من الراتب الذي كان يحصل عليه بيولي.
ومن المنتظر أن يتخذ سباليتي قراره ما إذا كان سيأخذ عرض النصر في الاعتبار ويقبله كما فعل سابقًا بيولي ومانشيني وسيموني إنزاغي، أم سينتظر عرضًا آخر من نادٍ إيطالي أو أوروبي كبير.
وشددت الصحيفة على أن مسؤولي النصر سيبذلون قصارى جهدهم لإقناع المدرب البالغ من العمر 66 عامًا بتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لبيولي.