الظروف الجوية تجبر الهلال على تدريبات بدنية.. استعداداً لموقعة العين "الآسيوية"

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، بتدريبات متنوّعة في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة الفريق، تأهباً لمواجهة "العين الإماراتي" مساء الغد؛ وذلك نظير ظروف الأحوال الجوية.
وأجرى المدير الفني البرتغالي "خيسوس" محاضرة فنّية، داخل مقر بعثة الفريق في مدينة العين الإماراتية، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023/2024.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر، الثلاثاء، تأجيل مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، التي تجمع العين الإماراتي والهلال السعودي، بسبب ظروف الأحوال الجوية، والتي كان من المقرر أن تقام المباراة اليوم.
وتقرر إعادة جدولة المباراة لتقام يوم غد الأربعاء، حيث تقام في ذات الملعب وذات التوقيت.