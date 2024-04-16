الظروف الجوية تجبر الهلال على تدريبات بدنية.. استعداداً لموقعة العين "الآسيوية"

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر، الثلاثاء، تأجيل مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، التي تجمع العين الإماراتي والهلال السعودي، بسبب ظروف الأحوال الجوية، والتي كان من المقرر أن تقام المباراة اليوم.