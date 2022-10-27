في بطولة نيوم الدولية.. أخضر الشاطئية بجانب الباراغواي والإمارات وإنجلترا

أُجريت اليوم قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.