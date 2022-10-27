في بطولة نيوم الدولية.. أخضر الشاطئية بجانب الباراغواي والإمارات وإنجلترا

أُجريت اليوم قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.
وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الباراغواي والإمارات وإنجلترا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وعُمان والبحرين واليابان.
الجدير بالذكر أن الأخضر يحتلّ المركز 35 عالميًّا في التصنيف الشهري لشهر "سبتمبر" الماضي، وهو الأعلى في تاريخ أخضر كرة القدم الشاطئية.