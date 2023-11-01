"نيوكاسل" يستهدف التعاقد مع نجم "الأهلي" غابرييل فيغا

كشف موقع "فوتبول ترانسفيرز "football transfers"، اليوم الأربعاء، عن اهتمام فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بضم لاعب الهلال روبن نيفيز، أو لاعب الاتحاد نغولو كانتي، بالموسم الجديد.
وبحسب ما أفاد الموقع، فإن "نيوكاسل" يتطلع إلى جلب نجم الأهلي الإسباني غابرييل فيغا، مشيرًا إلى أن اللاعب هو الأكثر إعجابًا لمسؤولي النادي الإنجليزي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة، أن إدارة نيوكاسل، تدرس استعارة لاعب الهلال روبن نيفيز، أو نغولو كانتي، ليكون أحدهما بديلاً للاعب الفريق ساندرو تونالي، الموقوف عشرة أشهر من ممارسة كرة القدم.
وكان غابرييل فيغا، البالغ من العمر (21 عامًا)، انتقل للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتا فيغو الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو.