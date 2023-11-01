"نيوكاسل" يستهدف التعاقد مع نجم "الأهلي" غابرييل فيغا

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة، أن إدارة نيوكاسل، تدرس استعارة لاعب الهلال روبن نيفيز، أو نغولو كانتي، ليكون أحدهما بديلاً للاعب الفريق ساندرو تونالي، الموقوف عشرة أشهر من ممارسة كرة القدم.