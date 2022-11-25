وزير الرياضية: أحب رؤية كريستيانو في الدوري السعودي ونريد استضافة كأس العالم

أعرب وزير الرياضية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن رغبته في رؤية النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو (٣٧ عاماً) يلعب في السعودية، وذلك بعد أن أعلن ناديه مانشستر يونايتد إنهاء عقده رسمياً الأسبوع الجاري.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي في حديث مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن وجود كريستيانو في الدوري السعودي أمر مفيد للمنظومة الرياضية، وسوف يلهم الشباب في المستقبل، ولديه قاعدة جماهيريه كبيرة في السعودية.
ووفقاً لتقارير إسبانية فإن كريستيانو رفض في وقت سابق عرضًا مغريًا قُدم له من نادي الهلال السعودي، كما أنه تلقى عرضًا كبيرًا كذلك من نادي النصر السعودي، وسيقوم بدراسته بعد كأس العالم الحالي.
وحول إمكانية استضافة المملكة لكأس العالم قال وزير الرياضية: "لماذا لا؟ من الذي لا يريد استضافة كأس العالم؟ نحن نستضيف الكثير من الأحداث في المنطقة، وأي بلد في العالم سيحب استضافة كأس العالم، إنها بطولة رائعة، ومن الجيد أن تستضيف كل دولة مثل هذا الحدث".