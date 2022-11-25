وزير الرياضية: أحب رؤية كريستيانو في الدوري السعودي ونريد استضافة كأس العالم

وحول إمكانية استضافة المملكة لكأس العالم قال وزير الرياضية: "لماذا لا؟ من الذي لا يريد استضافة كأس العالم؟ نحن نستضيف الكثير من الأحداث في المنطقة، وأي بلد في العالم سيحب استضافة كأس العالم، إنها بطولة رائعة، ومن الجيد أن تستضيف كل دولة مثل هذا الحدث".