السفارة الأمريكية تتفاعل مع مباراة النصر والهلال: أفضل مباراة منذ نهائي كأس العالم

يُذكر أنه وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- توج الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس فريق النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقي الهلال والنصر السعوديين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.