السفارة الأمريكية تتفاعل مع مباراة النصر والهلال: أفضل مباراة منذ نهائي كأس العالم

تفاعلت السفارة الأمريكية في الرياض مع تتويج نادي النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على حساب الهلال، أمس السبت، واصفةً المباراة بأنها "أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم".
وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في السعودية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تهانينا للنصر والهلال على المباراة الرائعة التي جرت الليلة الماضية، حيث استمرت الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة".
وأضاف اليوم: "كانت أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم (في قطر بين الأرجنتين وفرنسا)، مبارك للنصر فوزه بكأس الملك سلمان للأندية".
يُذكر أنه وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- توج الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس فريق النصر السعودي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقي الهلال والنصر السعوديين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.
وعقب المباراة التي انتهت لصالح فريق النصر بهدفين لهدف، والتي امتدت للأشواط الإضافية؛ توج الأمير فريق النصر بكأس البطولة، وفريق الهلال بالميدالية الفضية، كما توّج اللاعب سيرجي سافيتش من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة هداف البطولة بـ6 أهداف، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي بجائزة أفضل حارس بالبطولة.