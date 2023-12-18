"النصر" يقترب من ضم لاعب مانشستر يونايتد رافاييل فاران في انتقالات يناير

وينتهي عقد رافاييل فاران صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، وكان قد انضم للفريق في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.