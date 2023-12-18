"النصر" يقترب من ضم لاعب مانشستر يونايتد رافاييل فاران في انتقالات يناير

اقترب المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانضمام لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ كما كشفت صحيفة "todofichajes".
وأفادت ذات الصحيفة بأن رافاييل قد يغادر مانشستر هذا الشتاء ليتوجه إلى كرة القدم العربية، وأعطى بالفعل الموافقة لوكيل أعماله لبدء التفاوض على العرض المقدم له من السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم جميع أنواع التسهيلات لرحيله؛ حيث وُضِع مبلغ يقدّر بنحو 15 مليون يورو فقط للاستغناء عن خدمات فاران.
وأكدت أن نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي هو الطرف الرئيسي المهتم، وقد يصبح الانتقال رسميًّا بمجرد افتتاح السوق الشتوي.
وسبَق أن دخل نادي الاتحاد في مفاوضات مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع رافاييل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وينتهي عقد رافاييل فاران صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، وكان قد انضم للفريق في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.