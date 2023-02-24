الهلال يفتح ملف مواجهة الدحيل في نصف النهائي بدوري أبطال آسيا

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس مرانًا استرجاعيًّا بمقر إقامتهم، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا، تركز على الجانبين التكتيكي والفني، وطبَّق خلاله الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز عددًا من التدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني رامون دياز المران بمناورة على جزء من الملعب.