الهلال يفتح ملف مواجهة الدحيل في نصف النهائي بدوري أبطال آسيا

استأنف لاعبو فريق الهلال، وصيف بطل العالم، مساء اليوم الجمعة تدريباتهم؛ وذلك بعد تأهُّلهم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022م على حساب فولاد خوزستان الإيراني 1-0 أمس الخميس على ملعب الجنوب في الوكرة ضمن ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
وأجرى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس مرانًا استرجاعيًّا بمقر إقامتهم، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا، تركز على الجانبين التكتيكي والفني، وطبَّق خلاله الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز عددًا من التدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني رامون دياز المران بمناورة على جزء من الملعب.
وسيعقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز صباح الغد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن مباراة نصف النهائي أمام الدحيل القطري، بينما سيخوض الفريق مساء غد آخر حصصه التدريبية قبل الموقعة المنتظرة.
وتُقام مباراة الدور قبل النهائي بين الهلال والدحيل يوم الأحد 26 فبراير الجاري على ملعب الثمامة عند الـ7:30 مساء بالتوقيت المحلي.