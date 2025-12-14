لدعم الصقور في منعطف ما قبل النهائي.. الجماهير السعودية تتسلّم تذاكر مواجهة الأردن

تواصل إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم توزيع التذاكر المجانية للجماهير الراغبة في حضور مواجهة "الأخضر" أمام نظيره الأردني، المقررة غدًا الاثنين، ضمن دور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 في قطر.
وأوضح الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، أن التذاكر جرى توزيعها في أحد الفنادق بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويُلاقي "الأخضر" نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، في مواجهة حاسمة تُحدّد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب المرتقبة.