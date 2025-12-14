لدعم الصقور في منعطف ما قبل النهائي.. الجماهير السعودية تتسلّم تذاكر مواجهة الأردن

ويُلاقي "الأخضر" نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، في مواجهة حاسمة تُحدّد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب المرتقبة.