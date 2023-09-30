"الهلال" ينافس "تشيلسي" لضمّ "فيكتور أوسيمين" لاعب نابولي الميركاتو المقبل

كشفت تقاريرُ صحفية عن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع النيجيري "فيكتور أوسيمين"، لاعب نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة "milliyet" التركية أن الهلال بقيادة البرتغالي "خورخي خيسوس"، بدأ في اتخاذ إجراءات من أجل انتقال اللاعب النيجيري؛ حيث يراقب النادي السعودي عن كثب وضع "فيكتور أوسيمين".
وأشار موقع "somosfanaticos"، وفقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"؛ إلى أن الهلال سيكون على استعداد لتقديم عقد مدته 5 سنوات للاعب النيجيري.
وأفادت صحيفة "O globo" بأن الهلال، وتشيلسي الإنجليزي، يتنافسان على ضمّ "فيكتور أوسيمين" خلال الموسم القادم، بعد توتّر علاقة اللاعب بمسؤولي نابولي الإيطالي.
وتسبّب مقطع فيديو ساخر نشر على موقع "تيك توك" في حدوث أزمة بين اللاعب النيجيري، وبين إدارة نادي نابولي الإيطالي؛ حيث قرّر اللاعبُ اتخاذَ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه.
ونشر الحسابُ الرسمي لنادي نابولي، عبر موقع "تيك توك"، مقطع فيديو يسخر فيه من مهاجمه "فيكتور أوسيمين" بعد إهداره ضربةَ جزاء خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.
يلعب "فيكتور أوسيمين" البالغ من العمر 24 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 120 مليون يورو.