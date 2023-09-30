"الهلال" ينافس "تشيلسي" لضمّ "فيكتور أوسيمين" لاعب نابولي الميركاتو المقبل

يلعب "فيكتور أوسيمين" البالغ من العمر 24 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 120 مليون يورو.