تحت قيادة "جيرارد".. الاتفاق يواصل تحضيراته في كرواتيا باختبار لياقي وتدريب تكتيكي

وكان تدريب الفترة الأولى الصباحية قد خضع فيه الفريق إلى اختبار لياقي تحت إشراف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، بينما اشتملت الحصة التدريبية المسائية على محاضرة فنية مع المدير الفني ستيفن جيرارد في قاعة الاجتماعات بمقر المعسكر، ثم انتقل الفريق إلى الملعب، وأجرى بعد الإحماء تدريبات لياقية، ثم طبَّق اللاعبون الجانب التكتيكي مع المدرب ستيفن جيرارد ومساعديه من خلال 4 مجموعات، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.