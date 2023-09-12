الأخضر الأولمبي يقطع تذكرة العبور لنهائيات كأس آسيا قطر 2024.. بسداسية كمبوديا

حجز المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مكانه في نهائيات كأس آسيا قطر، عقب تغلبه على نظيره منتخب كمبوديا (6-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
بادر منتخب كمبوديا لخطف هدف الأسبقية مبكرًا، منذ الدقيقة الرابعة، عن طريق اللاعب تايسا من علامة الجزاء، فرحة كمبوديا لم تدم سوى دقيقتين حيث عدل أحمد الغامدي النتيجة للمنتخب السعودي برأسية جميلة.
وعاد اللاعب ذاته ليضع الأخضر السعودي بالمقدمة، بتسجيله الهدف الثاني، من مجهود فردي مميز، تلاعب من خلاله بالمدفعين، قبل أن يطلق تصويبة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى كمبوديا وذلك في الدقيقة 18.
وأضاف عبدالله رديف ثالث الأهداف، في الدقيقة 25، حيث تلقى تمريرة بينية من فيصل الغامدي، توغل على إثرها داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية باغتت الحارس الكمبودي .
وعزز مصعب الجوير تقدم الأخضر السعودي، بإحرازه الهدف الرابع من تسديدة قوية في الدقيقة 39، وسجل عبد الله رديف الهدف الخامس بعد أن تابع كرة مرتدة من العارضة وذلك في الدقيقة 56 ، فيما اختتم محمد أبو الشامات مهرجان الأهداف بتصويبة قوية سكنت سقف مرمى منتخب كمبوديا في الدقيقة (87).
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا تعادل لبنان مع منغوليا 1-1، على الملعب نفسه.
تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط من ثلاثة انتصارات في حين توقف رصيد منتخب كمبوديا عند 4 نقاط بالمركز الثاني، ونقطتين للبنان، ونقطة لمنغوليا.
وحصل المنتخب السعودي على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب كمبوديا تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.