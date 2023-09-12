الأخضر الأولمبي يقطع تذكرة العبور لنهائيات كأس آسيا قطر 2024.. بسداسية كمبوديا

حجز المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مكانه في نهائيات كأس آسيا قطر، عقب تغلبه على نظيره منتخب كمبوديا (6-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.