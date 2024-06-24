اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد صعود 4 أندية للدوري الممتاز

ناقش مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أعمال اللجان التي تم تشكيلها للعمل في بطولة آسيا للسنوكر 2024 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل بمدينة الرياض، وذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم الاثنين برئاسة الدكتور ناصر الشمري رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان، وتم ترشيح نائب الرئيس نجلاء العليان مديرةً لبطولة آسيا للسنوكر 2024.