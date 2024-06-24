اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد صعود 4 أندية للدوري الممتاز

ناقش مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أعمال اللجان التي تم تشكيلها للعمل في بطولة آسيا للسنوكر 2024 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل بمدينة الرياض، وذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم الاثنين برئاسة الدكتور ناصر الشمري رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان، وتم ترشيح نائب الرئيس نجلاء العليان مديرةً لبطولة آسيا للسنوكر 2024.
وتم خلال الاجتماع تحديد منافسات ودوريات الأندية لكل الدرجات والفئات للموسم المقبل، وتم اعتماد صعود 4 أندية إلى الدوري الممتاز للكبار للبلياردو بعد صعود أندية النصر والصفا والوطني وأبها، ويصبح عدد أندية الممتاز 14 نادياً، وتم كذلك اعتماد صعود نادي الشرق لدوري الدرجة الأولى للبلياردو.
وتم كذلك مناقشة ترشيح أسماء أعضاء مجلس الإدارة للاتحادات الإقليمية وتم الاطلاع على تقييم مدربي المنتخبات الوطنية ومناقشة الاستعدادات لبطولة الألعاب السعودية.
كما اطلع المجلس على تقرير بطولة العالم للبلياردو والتي أقيمت الشهر الماضي في مدينة جدة، وتم الاطلاع على التحضيرات المبدئية لبطولة العالم للماسترز للسنوكر والتي ستقام في مدينة الرياض أواخر شهر أغسطس المقبل.