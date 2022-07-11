نجم "النصر" ينافس "صلاح" و"محرز" و"ماني" على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً، عن أسماء المنتخبات والأندية إلى جانب المدربين واللاعبين المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الفائت.
ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفله السنوي للإعلان عن جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.
ضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2022 كلاً من: المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، والجزائري رياض محرز نجم مان سيتي، ونجم ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الحالي ساديو ماني، إلى جانب الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، والكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)، والإيفواري سيباستيان هالر (أياكس)، والغيني نابي كيتا (ليفربول) والسنغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي)، وكاليدو كوليبالي (نابولي).
وتواجد المنتخبان المغربي والمصري ضمن قائمة أفضل منتخب إفريقي لعام 2022.
كما شهدت قائمة المرشحين لأفضل مدرب إفريقي وجود المدرب المغربي وليد الركراكي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.