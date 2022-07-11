نجم "النصر" ينافس "صلاح" و"محرز" و"ماني" على جائزة أفضل لاعب إفريقي

ضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2022 كلاً من: المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، والجزائري رياض محرز نجم مان سيتي، ونجم ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الحالي ساديو ماني، إلى جانب الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، والكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)، والإيفواري سيباستيان هالر (أياكس)، والغيني نابي كيتا (ليفربول) والسنغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي)، وكاليدو كوليبالي (نابولي).