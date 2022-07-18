مدافع الأفيال الأسمر "كونان".. الخلوق الصلب الذي حطم آمال "محمد صلاح".. هل يحقق أحلام النصر؟!

خلال الفترة الماضية، عملت إدارة فريق النصر بقيادة مسلي آل معمر، على تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد 2022/ 2023، وذلك من خلال إحداث مجموعة من التغييرات التي تضمن قوة المنافسة على الألقاب، كان أولها التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول، أمّا آخرها فكان الإعلان عن التعاقد مع الإيفواري "غيسلان كونان"، ظهير أيسر نادي "ريمس" الفرنسي، ليكون أول صفقة للنصر في صيف 2022، بالإضافة إلى الحارس الكولومبي "أوسبينا".