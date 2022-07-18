مدافع الأفيال الأسمر "كونان".. الخلوق الصلب الذي حطم آمال "محمد صلاح".. هل يحقق أحلام النصر؟!

خلال الفترة الماضية، عملت إدارة فريق النصر بقيادة مسلي آل معمر، على تدعيم صفوف الفريق بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد 2022/ 2023، وذلك من خلال إحداث مجموعة من التغييرات التي تضمن قوة المنافسة على الألقاب، كان أولها التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول، أمّا آخرها فكان الإعلان عن التعاقد مع الإيفواري "غيسلان كونان"، ظهير أيسر نادي "ريمس" الفرنسي، ليكون أول صفقة للنصر في صيف 2022، بالإضافة إلى الحارس الكولومبي "أوسبينا".
وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضح فريق النصر أن اللاعب كونان صاحب الـ26 عاماً انضم لصفوف "أصفر الرياض" حتى صيف 2025، وذلك في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ3 سنوات.
وفي السياق ذاته، فقد كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النصر تعاقدت مع غيسلان كونان بعد توصية من الفرنسي "رودي جارسيا" المدرب الجديد، الذي وقّع قبل أيام قليلة عقد تدريب "العالمي" بداية من الموسم المقبل، وأن الاختيار وقع على اللاعب الشاب بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق ريمس خلال الموسم الماضي.
وولد غيسلان كونان في 27 ديسمبر 1995، في كوت ديفوار بساحل العاج، وظهر لأول مرة كمحترف عام 2016م حينما لعب لصالح نادي سيجنودا ليدا ضد الفريق البرتغالي فيتوريا دي غيماريش، ثم ظهر في نفس العام في مباراة مع فريق فيتوريا ضد فريق بوافيستا، وقد حقق النجاح في هذه المباراة، ثم انتقل للعب مع نادي خارج بلاده وهو النادي الفرنسي ستاد دي ريميس وذلك مقابل 3.6 ملايين جنيه إسترليني.
وبدأ اللاعب تمثيل منتخب ساحل العاج عام 2017، وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيل "الأفيال" بداية من 2022.
ومنذ الإعلان عن التعاقد مع غيسلان كونان، انشغل جمهور فريق النصر بالتساؤل عن قدرة صاحب الـ26 عاماً، عن حل أزمة الظهير الأيسر في الفريق، وبخاصة أنه يحظى بشهرة واسعة عالمياً، بعدما حصل على إشادة عشاق المستديرة حينما نجح في "إيقاف" خطورة اللاعب المصري محمد صلاح، في أثناء مباراة منتخب كوت ديفوار أمام مصر، في دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا، ما جعله محط أنظار الكثيرين.
وفي هذا الوقت، ساهم كونان في تعادل كوت ديفوار (0-0) أمام مصر، في ظل قدراته الدفاعية المميزة، لكن ركلات الحظ ابتسمت لصالح رفاق محمد صلاح.
وعلى الجانب الآخر، تناقلت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، توضح القدرات الجسدية المميزة التي يمتلكها غيسلان كونان، حيث رأى البعض، أن تلك الصور من شأنها أن تبث الرعب في قلوب منافسي الفريق.
ولعب جيسلان كونان 98 مباراة مع ستاد ريمس في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.
كما شارك كونان في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وبلغ معدل التمريرات الناجحة 26.1 لكل لقاء، وقام بصناعة 31 فرصة، وقام بـ39 مراوغة ناجحة، وتدخل على الكرة بشكل صحيح 36 مرة، وحصل على تقييم 6.88 درجة، وذلك حسب موقع الإحصائيات العالمي "سوفاسكور".
وعلى مستوى منتخب ساحل العاج، فقد لعب كونان 21 مباراة حتى الآن بقميص منتخب بلاده، وقدم تمريرتين حاسمتين، ولم يسجل أي هدف.
أمّا المميز في مسيرة الظهير الأيسر لمنتخب ساحل العاج فهو قلة حصوله على بطاقات ملونة، حيث حصل خلال مسيرته مع ستاد ريمس على ست بطاقات صفراء فقط، وتم طرده مرة واحدة فقط لحصوله على بطاقتين صفراوين.