أخضر السلة يخسر أمام الجزائر في ختام مشواره للبطولة العربية

وبذلك يختتم المنتخب السعودي للشباب مشواره في البطولة العربية للشباب، في حين يستكمل معسكره في القاهرة قبل المغادرة يوم 27 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة الخليجية لكرة السلة.