مُلاك السعودية في القمة خلال مهرجان ولي العهد للهجن

سجلت المطية "بيان"، لمالكها القطري محمد المقارح، التوقيت الأفضل في ثاني أيام منافسات الحقايق (بكار مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق السبت الماضي، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.