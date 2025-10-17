بالفيديو.. أحمد الغامدي: تعادل الاتحاد أمام الفيحاء بطعم الخسارة.. وعودتي بعد عام صعب

في أول ظهور له بعد عام من الغياب، عبّر لاعب نادي الاتحاد أحمد الغامدي، المتوَّج بجائزة "رجل المباراة"، عن استيائه من تعادل فريقه أمام الفيحاء، مؤكدًا أن النتيجة كانت "تعادلًا بطعم الخسارة"، رغم احترامه الكامل للمنافس.
وقال "الغامدي" في تصريحاته لقناة "ثمانية" الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي: "كانت سنة صعبة بالنسبة لي، لم ألعب خلالها أي مباراة في الدوري، لكن ثقتي بنفسي وبالفريق لم تهتز، وسعيد بأنني تمكنت من التسجيل في أول دقيقة من مشاركتي بعد العودة".
وأضاف أن المدرب طالبه بالدفاع والهجوم بقوة خلال مشاركته في الشوط الثاني، مبينًا أنه حاول تقديم كل ما لديه لخدمة الفريق وتحقيق الفوز، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي.
واختتم "الغامدي" حديثه بتوجيه الشكر للمدرب الجديد على منحه فرصة المشاركة، واعدًا جماهير الاتحاد بمواصلة العطاء واستعادة نغمة الانتصارات في الجولات المقبلة.
يُذكر أن مباراة الاتحاد والفيحاء التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).