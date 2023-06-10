النصر ينهي الاتفاق مع الإيفواري "ويلفريد زاها" مقابل 15 مليون يورو سنويًّا

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد كان من أبرز المنافسين للحصول على خدمات زاها؛ حيث قدم له عرضًا بلغت قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا.