النصر ينهي الاتفاق مع الإيفواري "ويلفريد زاها" مقابل 15 مليون يورو سنويًّا

كشف موقع "naijabet" أن نادي النصر أنهى الاتفاق مع الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، مؤكدًا على أن الصفقة أصبحت منتهية.
وبحسب ذات الموقع: فإن زاها سيلعب للنصر مقابل 15 مليون يورو سنويًّا، في صفقة مدتها 3 سنوات.
وأشار إلى أن اللاعب الإيفواري سيحصل على 45 مليون يورو في عقده الجديد عند مغادرته كريستال بالاس والانتقال إلى النادي السعودي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد كان من أبرز المنافسين للحصول على خدمات زاها؛ حيث قدم له عرضًا بلغت قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا.