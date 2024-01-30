اتحاد القدم يعلن إغلاق فترة "الميركاتو الشتوي"

سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات هي الفترة خلال الموسم الكروي يُسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم، وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.