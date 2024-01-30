اتحاد القدم يعلن إغلاق فترة "الميركاتو الشتوي"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاء فترة التسجيل الثانية (الشتوية) لموسم 2023-2024 ،وذلك بحسب البرنامج الزمني المعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد .
وكانت فترة الانتقالات الشتوية بدأت مع اللحظة الأولى للدخول في العام الجديد 2024 بالنسبة لأندية دوري روشن للمحترفين ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة.
سوق الانتقالات أو فترة الانتقالات هي الفترة خلال الموسم الكروي يُسمح خلالها بانتقال لاعبي كرة القدم بين الأندية وتسجيل اللاعبين الجدد، وينقسم سوق الانتقالات إلى فترة انتقالات صيفية وتكون قبل بداية الموسم، وفترة انتقالات شتوية وتكون في منتصف الموسم.