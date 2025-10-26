دوري "يلو": ثلاث مواجهات مرتقبة.. أبرزها قمة الدرعية والعروبة

تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، التي تُقام على مدى ثلاثة أيام، وسط ترقّب لمواجهات قوية وتنافس محتدم على صدارة الترتيب، في حين تأجّلت مباراتا الباطن مع الجبيل، والفيصلي مع الزلفي إلى موعد لاحق، نظرًا لتزامنهما مع مباريات الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يشهد مواجهة الباطن أمام الأهلي، والزلفي أمام الشباب.