دوري "يلو": ثلاث مواجهات مرتقبة.. أبرزها قمة الدرعية والعروبة

تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، التي تُقام على مدى ثلاثة أيام، وسط ترقّب لمواجهات قوية وتنافس محتدم على صدارة الترتيب، في حين تأجّلت مباراتا الباطن مع الجبيل، والفيصلي مع الزلفي إلى موعد لاحق، نظرًا لتزامنهما مع مباريات الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يشهد مواجهة الباطن أمام الأهلي، والزلفي أمام الشباب.
مباريات الاثنين
تُفتتح الجولة غدًا بثلاث مباريات، أبرزها لقاء الطائي مع العُلا المتصدر، إذ يسعى الأخير لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في الصدارة بعد فوزه في الجولة الماضية على الدرعية وبلوغه النقطة الـ13، فيما يأمل الطائي في تحقيق نتيجة إيجابية بعد انتصاره الأول هذا الموسم وبلوغه النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب نادي البكيرية في البكيرية، يستضيف أصحاب الأرض فريق الوحدة في مواجهة يسعى من خلالها البكيرية إلى مواصلة الانتصارات والتقدّم في سلم الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني عشر بـ6 نقاط، بينما يسعى الوحدة لتسجيل انتصاره الأول هذا الموسم بعد حصوله على نقطة واحدة وضعته في المركز الأخير.
ويحل العدالة ضيفًا على جدة، إذ يطمح العدالة إلى استعادة توازنه بعد خسارته الماضية أمام العروبة وتراجعه إلى المركز الخامس عشر بـ4 نقاط، بينما يسعى جدة لتحقيق فوز جديد يعزّز موقعه في المراكز المتقدمة، إذ يحتل المركز السادس بـ9 نقاط.
مباريات الثلاثاء
وتتواصل منافسات الجولة يوم الثلاثاء بإقامة مواجهتين، إذ يلتقي أبها مع العربي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان لمواصلة الانتصارات، إذ يحتل أبها المركز الخامس بـ10 نقاط، ويأتي العربي ثامنًا بـ8 نقاط.
وفي قمة مباريات الجولة، يستقبل العروبة ضيفه الدرعية في مواجهة تجمع بين وصيف الترتيب وصاحب المركز الرابع؛ فالعروبة يملك 12 نقطة وتفصله نقطة واحدة فقط عن المتصدر العُلا، بينما يسعى الدرعية لتعويض خسارته في الجولة الماضية واستعادة موقعه في مراكز الوصافة برصيد 10 نقاط.
مباريات الأربعاء
وتُختتم الجولة يوم الأربعاء بإقامة مباراتين، إذ يستضيف الجبلين فريق الأنوار، ويواجه الرائد نظيره الجندل.
ويطمح الجبلين إلى تعزيز موقعه في مراكز المقدمة، فهو يحتل المركز الثالث بـ10 نقاط، بينما يسعى الأنوار لتحسين نتائجه بعد توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
ويبحث الرائد عن استعادة توازنه بعد خسارته أمام العربي وتراجعه إلى المركز السابع بـ8 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن الجندل صاحب المركز التاسع.