هدف البرازيلي "ريتشارليسون" ضد صربيا يفوز بجائزة الأجمل في كأس العالم 2022

كما ضمت القائمة عدة أهداف مميزة؛ حيث شهدت البطولة وفرة في الأهداف المميزة، ضمن عدد تاريخي من الأهداف المسجلة، وصل إلى 172 هدفًا، في رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المونديال.