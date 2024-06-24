النصر يستهدف التعاقد مع لاعب نيوكاسل يونايتد

دخل لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي البرازيلي برونو غيماريش، دائرة اهتمام نادي النصر لضمه بالموسم الجديد.
وقال الصحفي "فيليب سيلفا" إن "غيماريش" بات على رادار فريق كريستيانو رونالدو؛ إذ استفسر مسؤولو الفريق من ناديه عن إمكانية التعاقد مع اللاعب.
وأكد الصحفي الذي يعمل في "UOL" أنه في الوقت الحالي، لم يصبح الاقتراح رسميًا، فلا يزال هناك تفاصيل حول شرط إنهاء عقده مع فريقه.
وكانت قد تداولت تقارير صحفية سابقة تفيد باهتمام النادي الأهلي، أيضًا، بالتعاقد بالتعاقد برونو غيماريش، هذا الصيف.
وبحسب ما كشفت عنه ذات التقارير، فإن اللاعب البرازيلي يعد أبرز خيارات مدرب الأهلى ماتياس يايسله؛ لتدعيم مركز خط وسط الفريق بالموسم المقبل.
ويلعب برونو غيماريش، البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف نيوكاسل يونايتد، منذ يناير 2022، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 85 مليون يورو.