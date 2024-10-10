في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026": أستراليا تقلب الطاولة أمام الصين

ويُعد هذا الفوز الأول لأستراليا بعد 3 جولات من التصفيات، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط. وتتخلف بفارق نقطتين عن اليابان "المتصدر" التي ستواجه السعودية، صاحبة الـ 4 نقاط أيضًا، في وقت لاحق من اليوم في مباراة قمة ستُقام في جدة.