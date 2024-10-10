في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026": أستراليا تقلب الطاولة أمام الصين

حقق منتخب أستراليا فوزه الأول في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تغلب على ضيفه الصين بنتيجة (3-1).
في أول مباراة تحت قيادة المدرب المؤقت توني بوبوفيتش، الذي خلف غراهام أرنولد بعد بداية متعثرة حصد فيها المنتخب نقطة واحدة من مواجهتي البحرين وإندونيسيا، تأخرت أستراليا بهدف أحرزه اللاعب الصيني شي وينينغ في الدقيقة 20. لكن أستراليا عادت بقوة وسجلت ثلاثة أهداف عبر لويس ميلر في الدقيقة (45+2)، وكريغ غودوين في الدقيقة (53)، ونيشان فيلوبيلاي في الدقيقة (90+2)، وذلك أمام 46 ألف متفرج في مدينة أديلايد الأسترالية.
ويُعد هذا الفوز الأول لأستراليا بعد 3 جولات من التصفيات، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط. وتتخلف بفارق نقطتين عن اليابان "المتصدر" التي ستواجه السعودية، صاحبة الـ 4 نقاط أيضًا، في وقت لاحق من اليوم في مباراة قمة ستُقام في جدة.