في مقر الاتحاد في القاهرة.. سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا

كما ذكر ذات المصدر أنه تم تحديد الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل موعدًا لمباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني؛ فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 14 إلى 16 من ذات الشهر، وتم تحديد يومي 2 و9 نوفمبر موعدًا لمباريات الجولة الإضافية الثانية ببطولة الكونفيدرالية.