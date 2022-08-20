"العمري" يتوج الأبطال في ختام البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو موسمه الرياضي بإقامة البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، خلال يومي 18-19 أغسطس الجاري بمشاركة (18) ناديًا وهيئة، بحضور رئيس الاتحاد العميد شداد بن طالع العمري، ونائبه محمد بن زيد الوبران، وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض رياضي لفريق نادي الفرع وأوبريت غنائي قدمه محمد مذكور.
وعلى صعيد منافسات القتال للسيدات حصل على لقبها فريق الترجي بـ (300) نقطة وذهبيتي خولة شواربي ورحمة هارفي، وحل الاتفاق وصيفًا بـ (204) نقاط وذهبية رحمة الخواهر، وجاء مركز عين الحياة ثالثًا بـ (194) نقطة وذهبية سارة الويشي، فيما حل مركز فات تو فيت رابعًا بـ (182) نقطة وذهبية ليان الشتوي.
وعلى صعيد فئة الزهرات انتزع فريق الرياض الصدارة بـ (469) نقطة بثلاث ذهبيات من نصيب ماجدة مسفوه وريما الشهراني وريناد البيشي، وحل مركز ابوف آند بيوند وصيفًا بـ (292) نقطة، وذهبيتي ديما الفرائضي وريما الفرائضي، وجاء مركز خطوات الأبطال ثالثًا بـ (253) نقطة وذهبية ريم سبتاوي، ونادي النور رابعًا بـ (223) نقطة.
أما في منافسات البومسي تربع على الصدارة مركز ابوف آند بيوند بـ (264) نقطة، وفي المركز الثاني مركز خطوات الأبطال بـ (215) نقطة، وأكاديمية النجوم ثالثًا بـ (193) نقطة، والاتفاق رابعًا بـ (173) نقطة.
وشهدت البطولة مستوى تنافسيًا عاليًا قدمته لاعبات التايكوندو وكذلك مستوى تنظيميًا متميزًا ختامًا للموسم الرياضي، حيث أُقيمت (38) بطولة بمدن المملكة رغبة في زيادة عدد ممارسي اللعبة من الجنسين.
أدار المنافسات من العنصر النسائي طاقم تحكيمي مكون من سحر مؤمنة ونجود إمام وصفاء النعماني ومرام مطر وغالية غالي وإيثار حيان، وأعضاء لجنة المسابقات منى الدوسري ونجلاء آل سبتي.