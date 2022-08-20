"العمري" يتوج الأبطال في ختام البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو

وشهدت البطولة مستوى تنافسيًا عاليًا قدمته لاعبات التايكوندو وكذلك مستوى تنظيميًا متميزًا ختامًا للموسم الرياضي، حيث أُقيمت (38) بطولة بمدن المملكة رغبة في زيادة عدد ممارسي اللعبة من الجنسين.