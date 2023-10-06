أبها يوقف مسلسل انتصارات النصر ويجبره على تقاسم نقاط المباراة

أهدر فريق النصر نقطتين ثمينتين في سعيه نحو الصدارة بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي مع ضيفه أبها (2-2) اليوم الجمعة على أرضية ملعب" الأول بارك" بمدينة الرياض ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
حكم فريق النصر قبضته على المباراة منذ البداية حيث لم يسمح للضيوف بالتقاط أنفاسهم، حيث بادر بضغط هجومي كبير ترجمه سريعاً بهدف أول قبل انقضاء الدقائق الثلاثة الأولى على البداية عن طريق البرتغالي أوتافيو، مستغلاً عملاً جماعياً مميزاً لزملائه قبل أن تصل الكرة إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي بدوره قدم كرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف لم يتوان الأخير بإيداعها شباك الحارس الروماني أنتون تشيبريان تاتاروشانو بذكاء.
وبدا واضحاً بعد هدفهم الأول أن صاحب الأرض يريدون إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرتهم المستمرة على الكرة ومحاولتهم المتكررة على المرمى الخصم، والتي أثمرت في الدقيقة 28 عن هدف تعزيز النتيجة عبر النجم البرازيلي تاليسكا حينما تلقى عرضية مثالية من السنغالي ساديو ماني حولها مباشرة باتجاه الشباك.
وفي الوقت الذي لا تزال تنتشي فيه الجماهير النصراوية فرحاً بهذا الهدف حصل فريق أبها على ضربة حرة احتسبها الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار إثر عرقلة أتافيو للاعب زكريا السوداني حولها التونسي سعد بقير بنجاح في الدقيقة 36 معلنة عن هدف تقليص الفارق.
بعد ذلك واصل النصر سيطرته بمحاولات عديدة عبر عدة تسديدات بيد أن جميعها أضلت طريقها نحو الشباك ولعل أبرزها رأسية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول والتي أنقذها الحارس ببراعة.
وكما كان متوقعاً جاءت بداية الشوط الثاني في قمة الإثارة واتضح إصرار فريق أبها على عدم تكرار سيناريو الشوط الأول حيث كاد أن يعدل النتيجة بعد مجهود فردي مميز من زكريا السوداني، حينما سدد كرة من بين قدمي الحارس نواف العقيدي ولكن يقظة سلطان الغنام أنقذت الموقف قبل أن تصل الكرة للشباك وذلك في الدقيقة55.
في المقابل رد النصر لم يقل خطورة وكاد أن يخطف هدف تعزيز تقدمه حينما أرسل ساديو ماني كرة عرضية بالمقاس على رأس تاليسكا إلا أنه وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة خارج الشباك مضيعاً فرصة الهدف الثالث (57).
وأثمرت جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هدف زيادة الغلة للنصر لكن الحكم ألغاه بقوة القانون بداعي التسلل في الدقيقة 66.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه إلى انتصار جديد للنصر ظهر النجم الكاميروني إيكامبي مهاجم فريق أبها في الدقيقة 93 وخطف هدف تعديل النتيجة بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء وقف نواف العقيدي عاجزاً عن التصدي لها.
وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده؛ إذ رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة؛ احتل بها المركز الثالث مؤقتًا، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط؛ وضعته في المركز الخامس عشر.