أبها يوقف مسلسل انتصارات النصر ويجبره على تقاسم نقاط المباراة

حكم فريق النصر قبضته على المباراة منذ البداية حيث لم يسمح للضيوف بالتقاط أنفاسهم، حيث بادر بضغط هجومي كبير ترجمه سريعاً بهدف أول قبل انقضاء الدقائق الثلاثة الأولى على البداية عن طريق البرتغالي أوتافيو، مستغلاً عملاً جماعياً مميزاً لزملائه قبل أن تصل الكرة إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي بدوره قدم كرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف لم يتوان الأخير بإيداعها شباك الحارس الروماني أنتون تشيبريان تاتاروشانو بذكاء.