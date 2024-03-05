مدرب الهلال "خيسوس": سعيد بتحقيق انتصار آخر أمام الاتحاد.. و"سالم الدوسري": الأشعة ستكشف حجم إصابتي

أبدى البرتغالي "خيسوس " بالغ سعادته بتحقيق الانتصار أمام الاتحاد، مؤكداً أن فريقه كان من الممكن أن يسجل أكثر من هدفين في الشوط الأول ".
وفاز الهلال مساء أمس الثلاثاء على نظيره الاتحاد بنتيجة (2/0) في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا .
وتابع خيسوس: " بعد طرد كانتي بالشوط الثاني شعر اللاعبون أن تسجيل الهدف الثالث أمر سهل، لكن العكس ما حدث، فكاد الاتحاد أن يسجل هدفاً كان سيغير أموراً كثيرة، وثقة فريقي ربما كانت أكثر من المطلوب ".
وأضاف مدرب الهلال: "كنا نثق في العويس ثقة كبيرة، ولم أتردد في إشراكه أساسياً، وأعتقد أن رده كان واضحاً في الملعب لكل من شكك في جاهزيته".
فيما أكد سالم الدوسري لاعب الهلال أن ما حققه فريقه اليوم أمام الاتحاد خطوة مهمة بالفوز ذهاباً، مؤكداً أن هناك لقاء الإياب سيقوم الفريق بالسعي للفوز به".
وأوضح الدوسري أنه حتى الآن لم تتبين حجم إصابته، مشدداً على أنه سيقوم غداً بعمل أشعة على موضع الإصابة للتحقق منها".