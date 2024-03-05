مدرب الهلال "خيسوس": سعيد بتحقيق انتصار آخر أمام الاتحاد.. و"سالم الدوسري": الأشعة ستكشف حجم إصابتي

وتابع خيسوس: " بعد طرد كانتي بالشوط الثاني شعر اللاعبون أن تسجيل الهدف الثالث أمر سهل، لكن العكس ما حدث، فكاد الاتحاد أن يسجل هدفاً كان سيغير أموراً كثيرة، وثقة فريقي ربما كانت أكثر من المطلوب ".