أخضر السيدات يواجه نظيره البحريني تأهباً للآسيوية

ويشارك أخضر السيدات في التصفيات الآسيوية ضمن مجموعة تضم (كمبوديا، الفلبين، هونج كونج)، وستُلعب المباريات بنظام التجمع في دولة كمبوديا، خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 6 يوليو، يتأهل فيها متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى البطولة.