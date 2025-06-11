أخضر السيدات يواجه نظيره البحريني تأهباً للآسيوية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات غدًا مواجهة ودية أمام نظيره منتخب البحرين، وذلك في معسكره الحالي بمحافظة الطائف، والذي يأتي في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2026.
ويواجه المنتخب السعودي للسيدات نظيره البحرين غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، عند تمام الساعة العاشرة، في ختام معسكره الداخلي.
ويشارك أخضر السيدات في التصفيات الآسيوية ضمن مجموعة تضم (كمبوديا، الفلبين، هونج كونج)، وستُلعب المباريات بنظام التجمع في دولة كمبوديا، خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 6 يوليو، يتأهل فيها متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى البطولة.
ويقص المنتخب السعودي للسيدات مشاركته في البطولة الآسيوية بمواجهة الفلبين يوم 29 يونيو الجاري، ثم يلاقي منتخب هونج كونج في الثاني من يوليو القادم، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة أصحاب الضيافة منتخب كمبوديا في الخامس من ذات الشهر.