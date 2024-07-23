لجنة الحكام الآسيوية توافق على قرارات لرفع مستوى التحكيم في القارة

وأشادت اللجنة بدور أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تقوم الآن برعاية الدفعة الخامسة من الحكام، بعد أن احتفلت مؤخراً بتخريج دفعة 2019، حيث إن هذه الأكاديمية تضمن استمرار إنتاج أجيال جديدة من حكام المباريات رفيعي المستوى، وتوسيع دعم برامج التطوير في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ إطلاق الأكاديمية الرائدة في عام 2017.