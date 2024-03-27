ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد 2".. خميس مشيط تُنظّم بطولة "الكرة الرملية"

وأوضح المشرف على البطولة "سعد آل سحاب" أنّ منافسات بطولة "وادينا" التي تنظّمها محافظة خميس مشيط بالتعاون مع البلدية في وادي عتود خلال شهر رمضان المبارك، ضمّت 12 فريقًا لمنافسة كرة القدم الرملية، و8 فرق لمنافسة كرة الطائرة الرملية تمثّل الأحياء القديمة لمحافظة خميس مشيط، بالإضافة إلى 4 فرق للجالية الباكستانية يتنافسون في لعبة كرة الطائرة الرملية.