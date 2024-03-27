ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد 2".. خميس مشيط تُنظّم بطولة "الكرة الرملية"

احتضن وادي عتود وسط محافظة خميس مشيط، فعاليةً رياضية تحت اسم "بطولة الكرة الرملية" في لعبتَيْ كرة القدم وكرة الطائرة، ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد 2" خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المشرف على البطولة "سعد آل سحاب" أنّ منافسات بطولة "وادينا" التي تنظّمها محافظة خميس مشيط بالتعاون مع البلدية في وادي عتود خلال شهر رمضان المبارك، ضمّت 12 فريقًا لمنافسة كرة القدم الرملية، و8 فرق لمنافسة كرة الطائرة الرملية تمثّل الأحياء القديمة لمحافظة خميس مشيط، بالإضافة إلى 4 فرق للجالية الباكستانية يتنافسون في لعبة كرة الطائرة الرملية.
وأشار "آل سحاب" إلى أنّ اختيار موقع تنفيذ بطولة الكرة الرملية جاء لإحياء ذاكرة المكان لأهم معلم سياحي وطبيعي في المحافظة، وأحد أشهر أودية منطقة عسير.