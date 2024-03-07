الليلة في "الأول بارك" في العاصمة الرياض.. قمة "كأس مصر" بين الأهلي والزمالك

يحتضن ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة، القمة المصرية التي تجمع قلعتي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على لقب كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023.
يلعب الأهلي الديربي أملاً في الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب بيراميدز، حيث يطمح مدربه السويسري "مارسيل كولر" لعناق لقبه السابع.
وفي المقابل يتطلع الزمالك بقيادة البرتغالي "جوزيه قوميز"، لاستعادة روح الألقاب.
ويخوض قطبا الكرة المصرية أول مباراة رسمية في ملاعب المملكة العربية السعودية، حيث احتضنت دولة الإمارات 4 نسخ سابقة للسوبر المصري، في حين كان أول ديربي قاهري خارج حدود مصر في دولة جنوب إفريقيا عام 1994 يوم فاز الزمالك بلقب سوبر إفريقيا بهدف في مرمى حارس الأهلي أحمد شوبير.