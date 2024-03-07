الليلة في "الأول بارك" في العاصمة الرياض.. قمة "كأس مصر" بين الأهلي والزمالك

ويخوض قطبا الكرة المصرية أول مباراة رسمية في ملاعب المملكة العربية السعودية، حيث احتضنت دولة الإمارات 4 نسخ سابقة للسوبر المصري، في حين كان أول ديربي قاهري خارج حدود مصر في دولة جنوب إفريقيا عام 1994 يوم فاز الزمالك بلقب سوبر إفريقيا بهدف في مرمى حارس الأهلي أحمد شوبير.