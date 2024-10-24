دوري روشن للمحترفين: "ريمونتادا" الخليج تطيح بالوحدة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها يوسف الأمين للوحدة في الدقيقة 45+2 قبل أن يتعادل "فورتونيس" للخليج في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ثم يضيف "فابيو مارتينيز" الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم يضيف خالد ناري الهدف الثالث في الدقيقة 72.
بتلك النتيجة يرفع الخليج رصيده عند النقطة رقم 10 في حين توقف الوحدة عند النقطة رقم 6.