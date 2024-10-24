دوري روشن للمحترفين: "ريمونتادا" الخليج تطيح بالوحدة

أهداف المباراة سجلها يوسف الأمين للوحدة في الدقيقة 45+2 قبل أن يتعادل "فورتونيس" للخليج في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ثم يضيف "فابيو مارتينيز" الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم يضيف خالد ناري الهدف الثالث في الدقيقة 72.