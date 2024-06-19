رسميًا.. "الاتفاق" يشارك في بطولة دوري أبطال الخليج 2024/25

ونشر "الاتحاد" بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مشاركة صاحب المركز السادس في دوري روشن للمحترفين نادي الاتفاق في بطولة دوري أبطال الخليج 2024/25، وذلك بعد اعتذار نادي الاتحاد صاحب المركز الخامس عن المشاركة.