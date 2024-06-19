رسميًا.. "الاتفاق" يشارك في بطولة دوري أبطال الخليج 2024/25

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد مشاركة صاحب المركز السادس في دوري روشن للمحترفين بدلًا من صاحب المركز الخامس في بطولة دوري أبطال الخليج 2024/25.
ونشر "الاتحاد" بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مشاركة صاحب المركز السادس في دوري روشن للمحترفين نادي الاتفاق في بطولة دوري أبطال الخليج 2024/25، وذلك بعد اعتذار نادي الاتحاد صاحب المركز الخامس عن المشاركة.
ويشارك بالنسخة المقبلة من البطولة 8 أندية؛ وهي: الاتفاق السعودي، الوحدة الإماراتي، القادسية الكويتي، العربي القطري، الرفاع البحريني، النهضة العماني، الشرطة العراقي، أهلي صنعاء اليمني.
وسيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بواقع 4 أندية بكل مجموعة يلعبون بنظام الذهاب والإياب ويتأهل فريقان عن كل مجموعة لدور نصف النهائي.
ومن المقرر انطلاق البطولة في 24 سبتمبر المقبل وحتى 25 أبريل من العام المقبل 2025 بنظام الذهاب والإياب، بعد توقف دام نحو 9 سنوات.
الجدير ذكره أن نادي الاتفاق سبق له أن توج باللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و2006.