"حسام عوار" لاعب روما على رادار الدوري السعودي

تلقّى الجزائري "حسام عوار" لاعب نادي روما الإيطالي، عرضَين من أندية الخليج العربي، أحدهما من الدوري السعودي للمحترفين.
وذكر موقع "Competition" أن نادي روما تلقّى عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو من ناديَي: الشباب السعودي، والسد القطري؛ من أجل ضمّ "حسام عوار".
ويمكن لـ"حسام عوار" مغادرة نادي روما الذي انضمّ إليه مجانًا في صيف 2023 في الأيام المقبلة.
وشدّد الموقع على أن النادي الإيطالي تلقّى بالفعل في الوقت الحالي عرضين ماليين مثيرين للاهتمام للاعب خط الوسط الجزائري.
وقال الموقع: إنه بالرغم من احتمالية ترحيب إدارة روما ببيع عقد عوار لأحد الناديين، فمن الصعب إقناع لاعب ليون السابق بالانتقال إلى أحد الدوريات العربية.