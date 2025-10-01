دوري أبطال الخليج 2025.. الشباب يتعادل مع النهضة رغم النقص العددي

استهل فريق الشباب السعودي مشواره في النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه النهضة العماني، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "إس إتش جي أرينا" بالعاصمة الرياض، بقيادة الحكم البحريني عمار محفوظ.
شوط سلبي وتألق حارس النهضة
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ الشباب على الكرة، وكثافة محاولاته الهجومية عبر القائد كاراسكو وهمام الهماي، لكنها لم تُترجم إلى أهداف. كما برز حارس النهضة فايز الرشيدي بتصدياته الحاسمة، ليحافظ على شباكه نظيفة.
في الشوط الثاني، تلقى الشباب ضربة موجعة بعد طرد حارس مرماه "غروهي" بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 61، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
واستغل النهضة النقص العددي، وسجّل هدف التقدم عند الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفّذها اللاعب حمد الحبسي.
وفي الدقيقة 90+1، نجح اللاعب جواش براونهيل في تعديل النتيجة للشباب برأسية رائعة، أنقذت الفريق من الخسارة.
بهذه النتيجة، حصد كل من الشباب والنهضة أول نقطة لهما في البطولة، في انتظار باقي مواجهات المجموعة.