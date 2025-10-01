دوري أبطال الخليج 2025.. الشباب يتعادل مع النهضة رغم النقص العددي

شوط سلبي وتألق حارس النهضة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم استحواذ الشباب على الكرة، وكثافة محاولاته الهجومية عبر القائد كاراسكو وهمام الهماي، لكنها لم تُترجم إلى أهداف. كما برز حارس النهضة فايز الرشيدي بتصدياته الحاسمة، ليحافظ على شباكه نظيفة.