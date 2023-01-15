السوبر الإسباني بالرياض.. "برشلونة" يُتوَّج باللقب على حساب "ريال مدريد"

تُوِّج فريق برشلونة الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإسباني على حساب نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3/ 1، وذلك في "الكلاسيكو" الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم الإسباني "ريكاردو دوي".