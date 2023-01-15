السوبر الإسباني بالرياض.. "برشلونة" يُتوَّج باللقب على حساب "ريال مدريد"

تُوِّج فريق برشلونة الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإسباني على حساب نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3/ 1، وذلك في "الكلاسيكو" الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بقيادة الحكم الإسباني "ريكاردو دوي".
الشوط الأول انتهى بتقدُّم "البارسا" بهدفَي "غافي" و "ليفاندوفسكي" عند الدقيقتَين (الـ33 والـ45).
وكان مهاجم الريال "كريم بنزيما" قد أضاع فرصة التقدم لفريقه عند الدقيقة الـ18. كما تكفل القائم وحارس الريال "كورتوا" بالتصدي لتسديدة "ليفا" عند الدقيقة الـ13.
وفي الشوط الثاني عمَّق "البارسا" جراح الريال بالهدف الثالث، من خلال فاصل موسيقي بين "غافي" و"بيدري"، أسكنها الأخير في شباك "تيرشتيغن" عند الدقيقة الـ69.
كما تصدى "تيرشتيغن" لتسديدة لاعب الريال "رودريغو" عند الدقيقة الـ80.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع (3+90) قلص "بنزيما" النتيجة للريال بهدف شرفي.