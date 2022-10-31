اتحاد "الرياضة للجميع" يعقد الاجتماع ربع السنوي؛ لبحث سبل تعزيز تنمية قطاع الرياضة في المملكة

من جانبها، قدّمت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني، عرضًا شاملًا حول معايير قياس زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة البدنية التي يشهدها أفراد المجتمع، مع تسليط الضوء على الدور المؤثر الذي لعبه الاتحاد لدعم برنامج جودة الحياة، حيث ثمّن أعضاء المجلس الجهود التي يبذلها الاتحاد للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز ممارسة المجتمع للرياضة.