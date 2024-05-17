الوقت القاتل يمنع النصر من إلحاق الهزيمة الأولى بالهلال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة مباريات الدوري السعودي بين النصر وغريمه التقليدي الهلال، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
دخل فريق النصر مجريات اللقاء بكل قوة؛ ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا حينما استغل أوتافيو تمريرة مواطنه رونالدو، وأطلق قذيفة صاروخية، سكنت في سقف مرمى ياسين بونو، وذلك قبل مضي الدقيقة الأولى على الانطلاقة.
ويعد هدف البرتغالي أوتافيو، لاعب وسط نادي النصر، أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريق أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين؛ إذ سجله بعد مرور 23 ثانية فقط.
ونجح الهلال في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من علامة الجزاء؛ إذ احتسب الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز ركلة جزاء إثر تعرُّض سعود عبدالحميد لتدخُّل عنيف من ساديو ماني، نفذها الصربي ألكساندر ميتروفتيش بكل براعة في الشباك، وذلك في الدقيقة الـ(90+10).
وبهذه النتيجة واصل الهلال تدوين الأرقام القياسية خلال الموسم الجاري بوصوله إلى 34 مباراة بلا خسارة في المسابقة؛ ليتساوى بذلك مع فريق الشباب الذي وصل إلى ذلك الرقم خلال الفترة بين إبريل 2011 وسبتمبر 2012.
وتقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع الهلال رصيده لـ90 نقطة في الصدارة، كما رفع النصر رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني.