الوقت القاتل يمنع النصر من إلحاق الهزيمة الأولى بالهلال

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة مباريات الدوري السعودي بين النصر وغريمه التقليدي الهلال، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.