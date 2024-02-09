أندية دوري روشن تستهدف التعاقد مع مدافعي مانشستر يونايتد بالموسم الجديد

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي النصر قد وضعوا أنظارهم على فاران في الصيف القادم، وهم على استعداد لتقديم عرض مُغرٍ لجذب اللاعب الذي أوشك عقده على الانتهاء مع النادي الإنجليزي.