أندية دوري روشن تستهدف التعاقد مع مدافعي مانشستر يونايتد بالموسم الجديد

دخل السويدي فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمام الأندية الدوري السعودي لضمه في الموسم المقبل.
ووفقاً لما نشره الصحفي التركي أكرم كونور فإن مدافعي مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف، والفرنسي رافائيل فاران يجذبان اهتمام عدة أندية سعودية.
وتستعد إدارة النصر لتكثيف مفاوضاتها مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع مدافعها الفرنسي رافائيل فاران، بالصيف المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي النصر قد وضعوا أنظارهم على فاران في الصيف القادم، وهم على استعداد لتقديم عرض مُغرٍ لجذب اللاعب الذي أوشك عقده على الانتهاء مع النادي الإنجليزي.
وينتهي عقد رافاييل فاران صاحب الـ30 عاماً، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادماً من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.
كما انضم فيكتور ليندلوف صاحب الـ29 عاماً لصفوف النادي الإنجليزي في يوليو 2017، قادماً من بنفيكا البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.