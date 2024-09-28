ضمن دوري ممتاز السيدات .. نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تحضر مباراة الهلال وشعلة الشرقية

حضرت نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيدة كنيزات إبراهيم، ورئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم، سعيد عثمان، اليوم السبت، مباراة الهلال وشعلة الشرقية ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2024-2025 وذلك على هامش لقائهما مع نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان.