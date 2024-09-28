ضمن دوري ممتاز السيدات .. نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تحضر مباراة الهلال وشعلة الشرقية

حضرت نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيدة كنيزات إبراهيم، ورئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم، سعيد عثمان، اليوم السبت، مباراة الهلال وشعلة الشرقية ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2024-2025 وذلك على هامش لقائهما مع نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان.
ورحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي بالسيدة كنيزات إبراهيم والسيد سعيد عثمان والتي تأتي زيارتهما ضمن وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي وجد في المملكة لمتابعة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024 التي احتضنها ملعب المملكة أرينا في الرياض، أمس الجمعة.
وجرى خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون في مجال كرة قدم السيدات في المنطقة، وتطور الرياضة في السنوات الأخيرة.
يُذكر أنه تم تنظيم ورشة عمل تثقيفية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ 32 مدربة سعودية وإفريقية تحت إشراف نخبة من الخبراء الدوليين في مايو الماضي في العاصمة الرياض والتي تكللت بالنجاح وتبادل الخبرات الكروية.
ويندرج اللقاء ضمن ركيزة تعزيز العلاقات الدولية والتي تعد أحد الركائز السبع لاستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبتمبر 2021.