مدرب الهلال "خيسوس": نحن الأقوى دفاعًا وهجومًا.. وسنواصل العمل لبقية البطولات

وأكد: "قدمنا موسمًا كبيرًا في الدوري. لم نخسر أي مباراة حتى الآن، كما أن الهلال هو الأقوى هجومًا، والأقوى دفاعًا. كما يجب ألا ننسى أن اللاعبين الموجودين بإمكانياتهم الكبيرة ساهموا بشكل مباشر في الفوز بلقب الدوري".