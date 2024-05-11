مدرب الهلال "خيسوس": نحن الأقوى دفاعًا وهجومًا.. وسنواصل العمل لبقية البطولات

قدَّم المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، التهنئة لجماهير ومنسوبي النادي؛ بمناسبة تحقيقهم لقب الدوري، مؤكدًا أن اللقب جاء بعد 11 شهرًا من العمل الجاد.
وكان الأزرق قد حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/ 1 في منافسات الجولة الـ31 اليوم السبت.
وعلق "خيسوس" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أفكر في إراحة اللاعبين خلال المباريات المتبقية في الدوري من أجل التحضير لنهائي كأس الملك. سألعب المباريات المقبلة بالتشكيلة المعتادة نفسها، مع إشراك بعض العناصر التي لم تلعب دقائق كثيرة".
وأكد: "قدمنا موسمًا كبيرًا في الدوري. لم نخسر أي مباراة حتى الآن، كما أن الهلال هو الأقوى هجومًا، والأقوى دفاعًا. كما يجب ألا ننسى أن اللاعبين الموجودين بإمكانياتهم الكبيرة ساهموا بشكل مباشر في الفوز بلقب الدوري".
وأتم: "مشروعي مع الهلال لم ينتهِ؛ فلدي العديد من الأهداف إذا ما استمررت مدربًا للفريق، منها المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وأيضًا القيام بمشاركة نوعية في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل".