نابولي وإنتر ميلان وجهًا لوجه في نهائي السوبر الإيطالي.. غدًا في بالرياض

يسدل الستار يوم غدٍ الاثنين، على منافسات كأس السوبر الإيطالي بنسخته الرابعة في المملكة، بمواجهةٍ نهائيةٍ تجمع نابولي ضد إنتر ميلان، على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، وذلك في تمام العاشرة مساءً (بتوقيت المملكة).
وكان نابولي قد عبر إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على فيورنتينا بنتيجة (3-0)، فيما حجز إنتر ميلان مقعده بعد الانتصار على حساب لاتسيو بالنتيجة ذاتها، في لقاءين أقيما يومي 18 و19 الشهر الجاري تواليًا، حيث تعدّ هذه النسخة هي الأولى بمشاركة 4 أندية.
وضمن نابولي مشاركته في كأس السوبر الإيطالي، بعد حصوله على بطولة الدوري، والتي غابت عن خزائنه 33 عامًا، إذ حسم الفريق اللقب قبل خمس مراحل من نهاية المنافسات، بقيادة المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي؛ المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي الأول، إذ يمنّـي نابولي نفسه بالحصول على اللقب، والذي حققه آخر مرةٍ عام 2014 على حساب يوفنتوس.
أما منافسه إنتر ميلان فقد أعاد الكرَّة مجددًا في المشاركة بالسوبر الإيطالي بعد حصوله على كأس إيطاليا للمرة الثانية تواليًا، عندما قلب الطاولة على فيورنتينا بهدفينِ لهدف، سجلهما قائد الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وتحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، ليدوِّن الحضور الثاني له في كأس السوبر الإيطالي بالمملكة، ويزيد من حظوظه في الحفاظ على لقبه الذي ظفر به في آخر نسختين من البطولة.
وتأتي بطولة كأس السوبر الإيطالي، ضمن حزمةٍ من الأحداث والفعاليات التي تحتضنها المملكة، في تأكيد على أنها باتت موطنًا ووجهةً للرياضات والرياضيين، فيما تندرج هذه الفعاليات تحت برنامج جودة الحياة؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030.