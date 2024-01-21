نابولي وإنتر ميلان وجهًا لوجه في نهائي السوبر الإيطالي.. غدًا في بالرياض

أما منافسه إنتر ميلان فقد أعاد الكرَّة مجددًا في المشاركة بالسوبر الإيطالي بعد حصوله على كأس إيطاليا للمرة الثانية تواليًا، عندما قلب الطاولة على فيورنتينا بهدفينِ لهدف، سجلهما قائد الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وتحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، ليدوِّن الحضور الثاني له في كأس السوبر الإيطالي بالمملكة، ويزيد من حظوظه في الحفاظ على لقبه الذي ظفر به في آخر نسختين من البطولة.