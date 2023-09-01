نجم ريال مدريد "فينيسيوس" يتفاعل مع هدف بنزيما في الكلاسيكو

تفاعل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد، مع هدف زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، في الكلاسيكو بمرمى الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
ونشر لاعب ريال مدريد صورة عبر حسابه في إنستغرام لدعم زميله السابق كريم بنزيما، وعلَّق بعبارة: "دائمًا كريم بنزيما"، وذلك أثناء متابعته مباراة الاتحاد والهلال التي استضافها ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة أمس الجمعة.
وسجل كريما بنزيما الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة بواسطة كعب القدم بعد أن حوّل عرضية زميله أحمد بامسعود إلى داخل شباك الحارس ياسين بونو.