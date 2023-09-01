نجم ريال مدريد "فينيسيوس" يتفاعل مع هدف بنزيما في الكلاسيكو

تفاعل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد، مع هدف زميله السابق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، في الكلاسيكو بمرمى الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.