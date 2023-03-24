رياضة
نجما "الهلال" على رادار "كورينثيانز" البرازيلي
كشف موقع "one football" عن رغبة نادي كورينثيانز البرازيلي في التعاقد مع أحد نجوم نادي الهلال، في مركز وسط الفريق خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع: إن رئيس كورينثيانز وضع الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الفريق الحالي، والبرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق المعار إلى الوحدة الإماراتي كأحد الأسماء المرشحة لكسب خدماتهم بالموسم الجديد.
وسبق أن أبدى نادي فياريال الإسباني رغبته في التعاقد مع لوسيانو فييتو، الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو المقبل.
كما ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة الهلال رفضت عرضًا من نادي الوحدة؛ لتجديد إعارة "بيريرا" لاعب الفريق، لمدة ستة أشهر أخرى.