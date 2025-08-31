الأهلي بخماسية و"هاتريك" لـ "توني" يقصي العربي ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعدما أقصى مضيفه العربي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بقيادة الحكم الألماني فلوريان بادشتوبتر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين، جاء الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 31 عن طريق إيفان توني، قبل أن يضيف إنزو ميلوت الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وكاد علي مجرشي أن يوسع الفارق إلا أن العارضة حرمت الأهلي من هدف ثالث.
وفي الشوط الثاني، عزز فهد الرشيدي التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 68 بعد تمريرة متقنة من توني، الذي واصل تألقه وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 82 من كرة ثابتة، قبل أن يختتم اللقاء بتسجيل الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، موقعًا على "هاتريك" شخصي.
بهذا الانتصار الكبير، خطف الأهلي بطاقة العبور إلى دور الـ16 من "أغلى الكؤوس".