الأهلي بخماسية و"هاتريك" لـ "توني" يقصي العربي ويتأهل لدور الـ16 من كأس الملك

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين، جاء الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 31 عن طريق إيفان توني، قبل أن يضيف إنزو ميلوت الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وكاد علي مجرشي أن يوسع الفارق إلا أن العارضة حرمت الأهلي من هدف ثالث.