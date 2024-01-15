"الفرج" : أطالب بالتحقيق في صحة ما ذكره "مانشيني" .. و"الغنام" : تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير

أكد سلطان الغنام مدافع المنتخب السعودي والنصر، أن تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، مشيرًا إلى رغبته الكبيرة في المشاركة في بطولة كأس آسيا.
وقال الغنام في سلسلة تدوينات نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف ..رغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت وما زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر".
وأضاف: "اجتمع معي المدير الفني مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه، وليس مرتين.. وعبّرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك.. وعدم ارتياحي أن أكون لاعبًا لا يشارك نهائيًا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه".
وتابع : "لم أذكر له قط أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط ! أحترم قرار المدرب الفني ورؤيته بمن يخدم خططه.. كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب".
وختم تدويناته بالقول :"دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس للرياض، لنفرح جميعًا بإنجاز يترجم الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الوطن برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".
يُشار إلى أن مدرب المنتخب السعودي الأول للكرة "الإيطالي" روبرتو مانشيني، استبعد سلطان الغنام من القائمة النهائية لبطولة آسيا قطر2023، معللاً ذلك بأن اللاعب هو من طلب ذلك.
وقال روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة عمان يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023، سلمان الفرج قرر عدم الانضمام للمباريات الودية، وكذلك نواف العقيدي وسلطان الغنام أخبراني أنهما إن لم يشاركا أساسييْن فإنهما لا يريدان البقاء.. هما من قررا المغادرة ولست أنا.
من جانب آخر قال سلمان الفرج قائد الأخضر وفريق الهلال عبر حسابه في منصة «إكس»: أطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في موضوع "مانشيني" وإظهار النتيجة للجميع، حيث لا صحة لما ذكره المدرب عن رفضي المشاركة في المباريات الودية، واللعب في كأس آسيا.
وقال الفرج : "إشارة إلى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي مانشيني والذي تطرق فيه إلى رفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إنه ليس الوقت المناسب للرد ولكن نظرًا لردة الفعل الكبيرة التي وصلت إلى التشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي.. فأنا مضطر إلى الرد وتوضيح ما حدث للرأي العام، بداية منذ حضور مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبين السيد مانشيني كقائد للمنتخب وقام بتوجيه سؤالين الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة فأجبته بأن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد، والسؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بأن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرين على تحقيق البطولة بإذن الله، وبعد ذلك أقيمت مباراتان وديتان الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت بها كبديل وأسهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسيًا وخرجت من اللقاء مصابًا.
وتابع الفرج : "بعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير واحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات من دون فضل أو منة ووالدتي في العناية المركزة لأن هذا واجب وطني.
وأتم قائد الأخضر: "في النهاية أتمنى من الجميع الوقوف ودعم المنتخب في هذه المشاركة المهمة الذي يحظى وبفضل من الله ثم بدعم تاريخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسمو عراب الرؤية المُلهم سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه سائلاً الله أن تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي.