"الفرج" : أطالب بالتحقيق في صحة ما ذكره "مانشيني" .. و"الغنام" : تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير

وقال الفرج : "إشارة إلى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي مانشيني والذي تطرق فيه إلى رفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إنه ليس الوقت المناسب للرد ولكن نظرًا لردة الفعل الكبيرة التي وصلت إلى التشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي.. فأنا مضطر إلى الرد وتوضيح ما حدث للرأي العام، بداية منذ حضور مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبين السيد مانشيني كقائد للمنتخب وقام بتوجيه سؤالين الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة فأجبته بأن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد، والسؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بأن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرين على تحقيق البطولة بإذن الله، وبعد ذلك أقيمت مباراتان وديتان الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت بها كبديل وأسهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسيًا وخرجت من اللقاء مصابًا.