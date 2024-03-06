ميادين "قفز السعودية" تحتضن نهائي دوري قفز الحواجز

يُنظّم الاتحاد السعودي للفروسية نهائي "دوري جاهز لقفز الحواجز" للفرق والفردي، الذي انطلقت منافسته اليوم الأربعاء على ميادين قفز السعودية بالجنادرية بالرياض.
ويقام "نهائي جاهز" بعد إقامة ست جولات، أُقيمت في مدينتَي جدة والرياض.
وانطلقت المنافسات اليوم بإقامة نهائي الفِرق، فيما يقام شوطان خاصان بالفارسات غدًا الخميس، ويقام يوم الجمعة ثلاثة أشواط كنصف نهائي للفئات الصغرى والوسطى والكبرى، فيما سيكون النهائي يوم السبت المقبل بثلاثة أشواط للفئات نفسها.
ويأتي "دوري جاهز" ضمن عقد الرعاية لشركة جاهز للاتحاد السعودي للفروسية، الذي أثمر على مدى موسمين إقامة العديد من البطولات المحلية والدولية المهمة في برنامج الاتحاد السعودي للفروسية.