ميادين "قفز السعودية" تحتضن نهائي دوري قفز الحواجز

وانطلقت المنافسات اليوم بإقامة نهائي الفِرق، فيما يقام شوطان خاصان بالفارسات غدًا الخميس، ويقام يوم الجمعة ثلاثة أشواط كنصف نهائي للفئات الصغرى والوسطى والكبرى، فيما سيكون النهائي يوم السبت المقبل بثلاثة أشواط للفئات نفسها.