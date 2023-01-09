خليجي 25 .. العراق يتصدر مع عمان بعد التغلب على الأخضر

نجح المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في حصد 3 نقاط غالية بعد التغلب على شقيقه المنتخب السعودي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب البصرة الدولي .
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة خليجي 25 بفوز المنتخب العراقي بهدفين دون رد.
هدفا المباراة جاءا في شوطي المباراة الأول والثاني بواقع هدف في كل شوط عن طريق اللاعب إبراهيم بايش واللاعب اسو رستم .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب العراقي للنقطة رقم 4 في صدارة المجموعة رفقة المنتخب العماني الذي يملك هو الآخر 4 نقاط في حين يأتي المنتخب السعودي ثالثاً بثلاث نقاط والمنتخب اليمني في المركز الرابع بدون نقاط .