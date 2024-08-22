دوري روشن للمحترفين.. "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية": النصر يتعثر بالتعادل أمام الرائد

دشن فريق النصر الأول لكرة القدم موسمه الرياضي 2024-2025، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن، والمسماة بـ " جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، بقيادة الحكم خالد الطريس.