دوري روشن للمحترفين.. "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية": النصر يتعثر بالتعادل أمام الرائد

دشن فريق النصر الأول لكرة القدم موسمه الرياضي 2024-2025، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن، والمسماة بـ " جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، بقيادة الحكم خالد الطريس.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل، أحرزه قائد الفريق النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" من خلال رأسية ولا أجمل في "د34" بعد عرضية مثالية وصلته من "ساديو ماني".
في الجانب الآخر كانت محاولة لاعب الرائد صالح العمري هي الأبرز في "د40" لكن يقظة حارس الأصفر "بينتو" كانت في الموعد للتصدي للكرة.
وفي الشوط الثاني عدل قائد الرائد محمد فوزير النتيجة لفريقه من خلال ركلة جزاء.
وتكفل قائم الضيوف في التصدي لرأسية لاعب النصر "تاليسكا" في "62".
اللقاء شهد تألق حارس الرائد مشاري سنيور، والذي ذاد عن مرماه في أكثر من كرة نصراوية خطرة.
بتلك النتيجة حصل النصر على نقطة والرائد مثلها في بداية مشوار الفريقين في الموسم الرياضي الجديد.